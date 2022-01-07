楊勇緯視蜘蛛人為偶像 盼帶給人更多溫暖和力量

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（中央社記者龍柏安台北7日電）東京奧運柔道銀牌得主、「柔道男神」楊勇緯今天表示，近來他看了好萊塢電影「蜘蛛人：無家日」，讓他對於能力越強、責任越大很有感觸，也希望自己能帶給大家更多溫暖和力量。

楊勇緯今天與帕運柔道女將李凱琳、帕運羽球國手方振宇等人，出席在台灣師大的適應體育發展中心揭牌儀式，未來全台將有8所種子學校，協助各校體育老師增能，針對身心障礙學生設計適合的體育課程，落實運動平權的核心理念。

去年楊勇緯完成生涯許多不可思議成就，包括奧運奪銀、成為世界第1，今年他則期許自己化身「英雄」，他透露，日前看了電影之後，觸動他最內心的一塊位置，「大家都覺得很好笑，只有我看了很想哭。」

楊勇緯指出，現在蜘蛛人變成他的偶像，他也搞笑地說，「當英雄一定很辛苦，因為要有所犧牲，不過我希望自己能帶給更多人溫暖，也給更多人力量。」

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今年的比賽計畫，楊勇緯則透露預計4月將前往土耳其參加大獎賽，替全新賽季揭開序幕，此外包括成都世界大學運動會、杭州亞運都是參賽重點，他也說：「今年還有世錦賽，這也是我還沒拿過獎牌的比賽。」

過去幾年為了備戰奧運，楊勇緯農曆年都在日本度過，他笑說，那時他們一起去市場買菜後回來自己煮火鍋，「教練（劉文等）還有包紅包給我們，也算很難忘的經驗。」（編輯：張芷瑄）1110107