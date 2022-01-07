喬科維奇澳網疫苗之亂延燒 其他選手簽證遭調查

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（中央社雪梨7日綜合外電報導）世界球王喬科維奇為參加澳洲網球公開賽（Australian Open）入境澳洲、引發疫苗之亂後，澳洲當局今天表示，目前正對其他外國網球選手的簽證展開調查。

英國廣播公司（BBC）報導，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）5日深夜抵達澳洲，但他的簽證遭到撤銷，因為他未符合當地針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）所制訂的嚴格入境限制措施。他目前仍待在墨爾本留置移民的飯店中，面臨可能被遣返。

喬科維奇對此展開法律行動。澳洲移民部長的代表和喬科維奇的律師在昨天舉行的聆訊中達成協議，決定在10日於聯邦法院舉行聆訊前，不會採取行動將喬科維奇驅逐出境。澳網將在17日開打。

然而，澳網賽程如今可能面臨更多變數。澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）今天接受澳洲電視台第9頻道（Channel 9）訪問時表示，有情資「顯示，還有一些目前在這裡的人，其實沒有符合入境條件，我們必須加以調查」。

安德魯斯並沒有透露有多少名選手正在接受調查，以及他們的身分。

34歲的喬科維奇曾表態反對疫苗。基於未說明的原因，他取得了澳網主辦單位的醫療豁免。這個決定激怒許多澳洲人。

澳網主辦單位表示，喬科維奇的醫療豁免，是由澳洲網球協會（Tennis Australia）安排的2個獨立醫療小組及維多利亞州（Victoria）共同決定給予。

不過，澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）5日表示，喬帥在墨爾本機場「沒辦法出示適當證明」。

澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）接受BBC節目訪問時說：「如果他（喬科維奇）沒辦法正確填寫完表格，那他就是在把一個國家的主權能力當作玩笑。」

喬伊斯還表示：「有人100%犯了錯。如果他沒說實話，那麼這個犯錯的人就是喬科維奇先生。」

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澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也被指責將這起事件政治化。他正面臨國內疫情升高的壓力，而且5月很可能將舉行聯邦選舉。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）先前痛批澳洲「不當對待」球王，他在Instagram上發文說已經和喬科維奇通電話，告訴對方「全塞爾維亞都挺你。有關單位正採取所有手段，確保這位世界第一的網球選手遭受的不當對待盡早結束」。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110107