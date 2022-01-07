日立慈善盃首輪 蔡佩穎飆67桿獨走

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（中央社記者龍柏安桃園7日電）旅日職業高球女將蔡佩穎，今天在日立慈善盃女子高爾夫菁英賽首輪猛打7鳥，並吞下2個柏忌，以低於標準5桿的67桿，以2桿之差領先衛冕的錢珮芸，獨居領先。

總獎金新台幣1000萬元的2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，今天起在東方高爾夫球場進行首輪競桿，旅日名將蔡佩穎以67桿獨走，地主女將程思嘉、衛冕的錢珮芸與李欣同以69桿並列第2。

今年連續第14年參賽的蔡佩穎，至今在日立慈善盃出賽保持全勤，繳卡後她開心地笑說：「這是我14屆打最好的一次。」她透露，就是因為參賽次數夠多，「所以打之前就知道這裡有多難打。」

對於打出好表現的關鍵，蔡佩穎直言：「鐵桿發揮得很好。」她透露，今天打下的7隻小鳥裡，最遠的鳥推也僅有7碼，也讓她推桿省去不少麻煩。

上屆冠軍得主錢珮芸今年將挑戰成為賽史連霸的本土第1人，而當她聽到蔡佩穎今天的好表現，沒好氣地說：「早知道就不要教她推桿。」

東方球場培育的程思嘉堪稱是地主選手，她表示，因為剛隔離完，所以沒練幾次球，下場沒想太多，只要自己做決策時果斷一點。

今年因為防疫，所有參賽選手全程都需配戴口罩，許多選手表示，尤其在爬坡時最辛苦，而第1次戴口罩比賽的程思嘉則驚呼：「我聽說他們夏天比賽有一度也要戴著口罩，這讓我很難想像。」（編輯：吳協昌）1110107