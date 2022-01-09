陳偉殷抵日備戰新球季 美日職通算百勝待完成

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）旅日阪神虎隊投手陳偉殷今天赴日備戰新球季，球團發布訊息，陳偉殷入境檢測陰性、完成隔離後就會投入春訓；陳偉殷去年因傷勢影響表現，今年力拚再起、完成美日職通算百勝里程碑。

投手陳偉殷去年與日職阪神虎隊簽下2年合約，在去年4月29日首度一軍先發登板，對上前東家中日龍隊，拿下睽違10年的日職勝投，但6月左肩不適，之後就沒有再登板紀錄，去年整季一軍出賽2場，戰績1勝、防禦率3.86。

陳偉殷去年季後赴美治療、復健、維持訓練，也曾透過臉書粉絲團分享整年的心境，坦言因為大部分時間都在處理肩膀傷勢，「2021年真的是困難而且難熬的」，但希望新的一年可以完全燃燒，回到球場幫助球隊拿下勝利。

根據日媒報導，阪神球團今天發布消息，陳偉殷已經從美國回到日本，從美國出境、日本入境後接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測結果為陰性，完成隔離程序後就會投入春訓。

陳偉殷目前為止美職生涯有59勝、日職37勝，距離美日職棒通算百勝僅差4勝，今年如果健康出賽，將完成美日職通算百勝里程碑。（編輯：張雅淨）1110109