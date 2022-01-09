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潘文輝飆生涯最速158公里 大專聯賽開南勝北市大

2022/1/9 20:24（1/9 21:16 更新）
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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學「火球男」潘文輝（圖）9日後援1局，飆出158公里火球、再推進個人最快球速，率隊8比1擊退台北市大。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月9日
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學「火球男」潘文輝（圖）9日後援1局，飆出158公里火球、再推進個人最快球速，率隊8比1擊退台北市大。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月9日
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（中央社記者謝靜雯台北9日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽開南大學今天與台北市大交手，開南先發投手黃震武7局無失分、好投壓制，潘文輝後援1局、飆出158公里火球、再推進個人最快球速，率隊8比1拿勝。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，開南大學今天與台北市立大學交手，開南派出投手黃震武先發。

黃震武總計用81球投7局，被敲出6支安打，投出2次三振、3次四死球，沒有失分、展現壓制力，球隊拿勝，黃震武為勝投。

開南打線發揮，3局楊皓然開轟、帶起球隊攻勢，靠著接連安打再拿2分，3到5局都有分數進帳，7局靠著四壞保送、接連安打，送回團隊第8分，7局打完取得8比0領先。

台北市大前7局打線受制，直到8局靠著接連安打攻佔滿壘，滿壘時選到四壞保送、擠回團隊唯一1分。

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開南大學9局換上陣中火球男潘文輝後援，潘文輝先前複賽與美和科大交手，後援飆出個人生涯最速157公里，他當時就表示，在控球顧好的前提下，希望球速可以趕上、甚至超越文化大學火球男林振瑋的紀錄158公里。

潘文輝今天後援用12球投1局，沒被敲出安打、投出2次三振、無失分，替球隊守住勝利，再推進個人生涯最快球速，飆出最快球速158公里。（編輯：李錫璋）1110109

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學9日與台北市大交手，開南先發投手黃震武7局無失分、好投壓制，率隊拿勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月9日
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學9日與台北市大交手，開南先發投手黃震武7局無失分、好投壓制，率隊拿勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月9日
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學9日與台北市大交手，終場以8比1拿勝，開南楊皓然3局開轟、帶起球隊攻勢。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月9日
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學9日與台北市大交手，終場以8比1拿勝，開南楊皓然3局開轟、帶起球隊攻勢。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月9日
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