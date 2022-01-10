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中國怕戳破防疫泡泡 籲勿直接對車禍冬奧車輛伸援

2022/1/10 16:03
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（中央社北京10日綜合外電報導）北京警方警告當地居民，若與冬奧專用車輛發生交通事故，切勿直接給予協助，以免破壞針對COVID-19嚴格執行的泡泡模式。

中國的北京將在「閉門」的情況下，主辦下個月的冬季奧運，以避免運動員或參加者和公眾有所接觸。

有關當局上週開啟泡泡模式，這意味著數以千計的工作人員、志工、清潔人員、廚師、交通車駕駛將待在「泡泡」內數週，無法與外界接觸。

這些措施是中國針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病），維持「清零」策略的一環，由於執行得非常嚴格，讓北京警方甚至發布聲明，若與冬奧專用車輛發生交通事故，當地人甚至不該急著給予協助。

北京市公安局公安交通管理局在類似推特（Twitter）的社群媒體微博上說：「一旦與冬奧專用車輛發生交通事故，請注意保持安全距離。」

「不與車輛和車內人員接觸，等候專業人員到場處置。」

在2019年底爆發COVID-19疫情的中國，一直秉持零容忍的策略，並採取同樣的方法來限制疫情對2月4日到20日的冬季奧林匹克運動會，及隨後的冬季帕拉林匹克運動會造成的影響。

這與因為疫情延後1年的東京夏季奧運形成鮮明的對比，東京奧運允許志工和其他人員在一些比賽進出。

全球各地的媒體及粗估3000名的運動員，預料將在賽前幾週，陸續抵達北京，並從落地後直到離開中國的期間內，都得待在「泡泡」當中。

任何進入「泡泡」當中的人，必須完整接種疫苗，或在落地後接受21天的隔離，「泡泡」內的人必須每天接受篩檢，且時時刻刻配戴口罩。

中國採取嚴格的規定，來避免冬奧與可能爆發的COVID-19疫情扯上關係，但因為出現具高度傳染力的Omicron變異病毒株而備受考驗。

目前為止，中國只傳出少數感染Omicron的病例，但官員仍傾全力要消滅出現在數個城市的病毒，數以千萬計的人接受了篩檢，數以百萬計的人正處於封城的狀態。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1110110

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