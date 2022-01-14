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陳冠全籃下關鍵補籃 領航猿踢館鋼鐵人

2022/1/14 21:34
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（中央社記者龍柏安台北14日電）PLG桃園領航猿前鋒陳冠全今天只拿8分，不過他在比賽結束前最後30.9秒籃下關鍵補籃建功，助球隊奠定勝基，終場101比94擊敗高雄鋼鐵人，拿下本季對戰2連勝。

P. LEAGUE+聯盟今天由高雄鋼鐵人在主場鳳山體育館，迎戰來訪的桃園領航猿，雙方賽前都以2勝4負聯盟並列聯盟墊底，今天贏球一方將可擺脫爐主寶座。

領航猿今天克服最多10分落後，第4節逆勢超前，不過始終無法拉開差距，而鋼鐵人靠著後衛彭俊諺在最後1分13秒兩罰俱中，將比分追到94比97只差3分。

決勝期領航猿前鋒盧峻翔切入失手，所幸籃下的「澎澎」陳冠全在籃下補進2分，也將領先擴大至5分，回頭他又掌握關鍵防守籃板，提前確保勝利入袋。

領航猿和鋼鐵人是本季第3度交鋒，前兩次碰頭雙方勝負各半，不過領航猿今天贏球後，不僅取得對戰2連勝，同時也逼得對手吞下本季第5敗。

領航猿洋將喬丹（Jordan Tolbert）今天攻下全隊最高的24分、6籃板與6助攻，而羅賓森（Devin Robinson）也有22分、19籃板，本土則以控衛吳家駿的16分最佳，而贏球頭號功臣陳冠全拿下8分、6籃板。

至於鋼鐵人方面，洋將班森（Keith Benson）拿下最高的28分、12籃板，本土王牌射手「男模」呂政儒三分球16投6中轟下次高的24分，菜鳥控衛陳又瑋則拿下13分。（編輯：陳政偉）1110114

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