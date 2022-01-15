喬科維奇再提上訴力爭出賽 批澳洲政府不理性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澳洲政府於澳網開打前3天再度撤銷喬科維奇（前）的入境簽證；喬科維奇隨即以澳洲移民部決定「不理性」為由，提出上訴。（圖取自twitter.com/DjokerNole）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨15日專電）澳洲政府於澳網開打前3天再度撤銷喬科維奇的入境簽證；喬科維奇隨即以澳洲移民部決定「不理性」為由，提出上訴。澳媒預料，上訴結果將會決定喬帥最終是否能夠出賽。

澳洲網球公開賽將於17日正式開打；網球男單世界排名第一的球星喬科維奇（Novak Djokovic）在昨日再次被澳洲政府撤銷其簽證。對此，澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）解釋自己是依據移民法，並且「基於公眾健康和良好秩序著想」，決定撤銷喬科維奇的簽證。霍克認為，有關決定是「符合公眾利益」。

據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站14日報導，澳洲聯邦巡迴法院（Federal Circuit Court）昨晚就喬科維奇簽證上訴案召開聆訊時，喬科維奇的代表律師伍德（Nicholas Wood）強調，指霍克是基於「不理性」的理由而作出撤銷簽證的決定。

伍德解釋，霍克撤銷喬科維奇簽證，並不是因為喬科維奇未打疫苗而對公眾構成風險，而是因為擔心喬科維奇可能會掀起一股反疫苗情緒。

伍德指出，霍克忽略的是驅逐喬科維奇出境，或許同樣可能會掀起一股反疫苗情緒。伍德說，霍克根本無法確定撤銷喬科維奇簽證的決定，是否有助於降低社會上的反疫苗情緒；故此，喬科維奇要對撤銷簽證的理據提出異議。

伍德又說，喬科維奇所帶來公共衛生風險是「微不足道」的。

報導提到，澳洲政府同意在相關法律訴訟獲得結果之前，並不會驅逐喬科維奇出境。喬科維奇預訂於今天早上接受澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）拘留和問話；他將無法與律師見面，也無法於16日前往法院聆聽該案的上訴聆訊。（編輯：高照芬）1110115