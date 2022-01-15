更多編輯台推薦新聞：
喬科維奇力爭入境衛冕澳網 沒打疫苗簽證遭撤風波一次看
運動

喬科維奇力爭入境衛冕澳網 沒打疫苗簽證遭撤風波一次看

張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫
生活

張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅
國際

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大坂直美登富比世收入最高女運動員 年賺15.8億
首頁 / 運動
喬科維奇
新聞專題
喬科維奇1/25

喬科維奇再提上訴力爭出賽 批澳洲政府不理性

2022/1/15 08:28（1/15 08:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澳洲政府於澳網開打前3天再度撤銷喬科維奇（前）的入境簽證；喬科維奇隨即以澳洲移民部決定「不理性」為由，提出上訴。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
澳洲政府於澳網開打前3天再度撤銷喬科維奇（前）的入境簽證；喬科維奇隨即以澳洲移民部決定「不理性」為由，提出上訴。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨15日專電）澳洲政府於澳網開打前3天再度撤銷喬科維奇的入境簽證；喬科維奇隨即以澳洲移民部決定「不理性」為由，提出上訴。澳媒預料，上訴結果將會決定喬帥最終是否能夠出賽。

澳洲網球公開賽將於17日正式開打；網球男單世界排名第一的球星喬科維奇（Novak Djokovic）在昨日再次被澳洲政府撤銷其簽證。對此，澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）解釋自己是依據移民法，並且「基於公眾健康和良好秩序著想」，決定撤銷喬科維奇的簽證。霍克認為，有關決定是「符合公眾利益」。

據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站14日報導，澳洲聯邦巡迴法院（Federal Circuit Court）昨晚就喬科維奇簽證上訴案召開聆訊時，喬科維奇的代表律師伍德（Nicholas Wood）強調，指霍克是基於「不理性」的理由而作出撤銷簽證的決定。

伍德解釋，霍克撤銷喬科維奇簽證，並不是因為喬科維奇未打疫苗而對公眾構成風險，而是因為擔心喬科維奇可能會掀起一股反疫苗情緒。

伍德指出，霍克忽略的是驅逐喬科維奇出境，或許同樣可能會掀起一股反疫苗情緒。伍德說，霍克根本無法確定撤銷喬科維奇簽證的決定，是否有助於降低社會上的反疫苗情緒；故此，喬科維奇要對撤銷簽證的理據提出異議。

伍德又說，喬科維奇所帶來公共衛生風險是「微不足道」的。

報導提到，澳洲政府同意在相關法律訴訟獲得結果之前，並不會驅逐喬科維奇出境。喬科維奇預訂於今天早上接受澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）拘留和問話；他將無法與律師見面，也無法於16日前往法院聆聽該案的上訴聆訊。（編輯：高照芬）1110115

延伸閱讀
喬科維奇簽證二度遭撤銷 澳洲：未接種疫苗危害公眾喬科維奇簽證風波未歇 澳網籤表延後出爐喬科維奇去留引熱議 澳州人愛體育也挺嚴格邊境防疫喬科維奇澳洲簽證案勝訴 可望入境拚澳網衛冕喬科維奇簽證案勝訴 推文張貼在澳網球場練球照片紐時：喬科維奇受阻盡顯澳洲行事雜亂無章
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀