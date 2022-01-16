T1阿巴西31分本土最高 中信特攻扳倒台南獵鷹

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台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊16日例行賽，終場以116比104擊敗台南台鋼獵鷹隊，特攻陣中「新台灣人」阿巴西（持球者）以總得分31分刷新本土得分紀錄。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月16日

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天靠著洋將厄力繳出33分、10籃板、11助攻「大三元」，「新台灣人」阿巴西也以31分刷新本土得分紀錄，聯手以116比104擊敗台南台鋼獵鷹。

T1聯盟今天舉辦2場比賽，首場由新北中信特攻在主場新莊體育館迎戰台南台鋼獵鷹，而晚間台中葳格太陽與桃園雲豹之戰，則在中原大學體育館接力登場。

中信特攻首節以24比20領先，獵鷹次節一開始隨即扳平，中信特攻由阿巴西、謝亞軒、林秉聖、洋將厄力（Cleanthony Early）輪流轟炸外線，團隊單節轟進9記三分球，阿巴西個人包辦4顆，將領先比分擴大至62比48。

獵鷹第3節吹起反攻號角，「新台灣人」阿提諾（William Artino）與洋將賈西亞（Chuck Garcia Jr.）、喬登（Jordan Reid Chatman）一度率隊以75比69反超，中信特攻隨後回穩，厄力第3節結束前開啟一波7比0攻勢，以76比75要回領先。

厄力決勝節火力全開，轟下18分，中信特攻單節團隊攻下40分，追平聯盟單節最高得分紀錄，最終中信特攻就以12分差帶走勝利，收下2連勝。

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中信特攻此役有2名球員得分突破30分大關，厄力繳出33分、10籃板、11助攻，完成「大三元」紀錄，而阿巴西拿下31分、7籃板、6助攻、1火鍋，改寫聯盟本土單場最高得分紀錄（先前紀錄是由台灣啤酒英熊蔣淯安昨天所創下的30分）。

另一場台中太陽與桃園雲豹之戰，太陽靠著洋將桑尼（Sani Sakakini）、亞洲外援何喬登（Jordan Heading）、丁聖儒3人包辦全隊89分，其中何喬登外線手感火熱，單場飆進8記三分球，改寫聯盟紀錄，幫助太陽以119比115擊退雲豹。（編輯：張雅淨）1110116