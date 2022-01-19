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納達爾直落三擊敗漢夫曼 晉級澳網第3輪

2022/1/19 15:33（1/19 15:53 更新）
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西班牙男網名將納達爾（圖）19日在澳洲網球公開賽中，以6比2、6比3、6比4輕取從會外賽晉級的德國選手漢夫曼，順利闖進第3輪。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）
西班牙男網名將納達爾（圖）19日在澳洲網球公開賽中，以6比2、6比3、6比4輕取從會外賽晉級的德國選手漢夫曼，順利闖進第3輪。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）
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（中央社墨爾本19日綜合外電報導）西班牙男網名將納達爾今天在澳洲網球公開賽中，以6比2、6比3、6比4輕取從會外賽晉級的德國選手漢夫曼，順利闖進第3輪，繼續朝生涯第21座大滿貫賽男單冠軍邁進。

這次男單籤表中唯有納達爾（Rafa Nadal）拿過澳網冠軍，塞爾維亞籍現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）和瑞士好手費德瑞（Roger Federer）皆缺席本屆賽事。3人目前都擁有20座大滿貫賽男單冠軍。

2009年澳網冠軍納達爾跟世界排名126的漢夫曼（Yannick Hanfmann）先前只曾在2019年法國公開賽交手過一次，當時納達爾僅丟失6局，以直落三取勝。

30歲的漢夫曼今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）表現比之前稍好，但仍不足以困擾納達爾。這次納達爾一共打出30顆致勝球、破對手發球局4次，並救回自己面臨的兩個破發點。

不過，納達爾在5個賽末點後才收下勝利，比賽耗時2小時42分鐘。

大會第6種子納達爾下一輪將對上俄羅斯選手卡察諾夫（Karen Khachanov）或法國選手班奇（Benjamin Bonzi），爭取第4輪門票。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110119

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