因應防疫規定 T1台啤英熊2主場賽事延至5月

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）因應台北市政府最新防疫規定，台灣職籃T1聯盟今天宣布，為了避免增加防疫壓力，並保障聯盟球員、工作人員及球迷安全，台啤英熊1月22日、23日天母體育館賽事延至5月。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，台北市政府自15日起恢復室內外運動都須佩戴口罩規定，除已接種第3劑疫苗，或第2劑打完但未滿12週者，才可免戴口罩比賽，包括大專籃球聯賽（UBA）公開一級預賽、女子超級籃球聯賽（WSBL）目前已配合辦理，部分球員戴上口罩出賽。

T1聯盟發布新聞稿指出，聯盟經球團會議達成共識，為避免增加防疫壓力，並保障聯盟球員、工作人員及球迷的安全，調整台啤英熊部分主場賽程，其中1月22日、23日主場迎戰台南台鋼獵鷹及聯盟龍頭高雄全家海神賽事，將延至5月7日、5月8日。

經調整賽程後，T1本週末22日、23日僅剩下新北中信特攻主場新莊體育館賽事，將出戰桃園雲豹、台中葳格太陽。

中信特攻目前2連勝，戰績6勝4敗，在6隊中暫居第3，本週將力拚推進連勝場次。（編輯：吳協昌）1110120