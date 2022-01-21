2022年球季 美職棒小聯盟3A將採電子好球帶技術

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）將於接下來的新球季，擴大在3A層級的小聯盟球賽中，使用「機器人主審」來判定好、壞球。

MLB發布了一個在全美各地「積極招募」與電子好球帶（Automated Ball-Strike, ABS）系統相關工作機會的清單，上頭所列的工作地點，包括阿爾伯克基（Albuquerque）、夏洛特（Charlotte）、艾爾帕索（El Paso）、拉斯維加斯（Las Vegas）、奧克拉荷馬市（Oklahoma City）、雷諾市（Reno）、圓石城（Round Rock）、沙加緬度（Sacramento）、鹽湖城（Salt Lake City）、糖城（Sugar Land）、塔科馬（Tacoma）。

MLB在工作招聘的貼文中說：「電子好球帶系統將利用光學追蹤技術獲得的資料，來判定好、壞球，並將判定結果傳給主審。」

MLB表示，電子好球帶系統將在佛羅里達州特定春訓基地、3A西部聯盟、低階1A東南聯盟，也可能在一些非MLB體系的比賽或場地使用。

MLB首次採用電子好球帶系統，是在獨立聯盟大西洋聯盟2019年的明星賽及其下半季的比賽，之後又在亞利桑那秋季聯盟2019年的球季使用，2021年低階1A東南聯盟的大部分球場，也都使用了這項技術。

2020年，小聯盟因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病），取消了所有的賽事。

即便使用電子好球帶系統，比賽仍需主審站在本壘後方，但是他們會戴著耳機，聽到電腦對來球是好球還是壞球的判斷，然後主審會像往常一樣，對球員、現場觀眾宣判好、壞球。主審仍舊會對是否揮棒、本壘攻防戰的結果做出判決。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110121