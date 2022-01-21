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澳網女單球后巴蒂晉級 衛冕者大坂直美遭淘汰

2022/1/21 21:07
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（中央社墨爾本21日綜合外電報導）澳洲網球公開賽女單頭號種子、地主國的巴蒂維持今年以來的不敗紀錄，今天以直落2擊敗義大利女將喬琪，距離澳網封后的目標又邁進了一步。

法新社報導，另一方面，美國籍非種子球員阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）則是爆冷擊敗衛冕的日本女將大坂直美，準備在第4輪對決當今女單世界排名第1的巴蒂（Ashleigh Barty）。

自阿得雷德國際賽（Adelaide International）封后以來，今年球季至今巴蒂已7連勝，沒有丟失過任何1盤， 今天以6比2、6比3輕取世界排名第30的喬琪（Camila Giorgi）。

現年25歲的巴蒂說，「打得非常好」，並以「乾淨俐落」形容這場比賽。

巴蒂前兩輪只輸掉3局，都在兩小時之內拿下對手，今天迎戰喬琪是游刃有餘。

至於4度贏得大滿貫后冠的第13種子大坂直美今天先贏得第1盤，但毫不怯場的阿尼西莫娃在第3盤挽回兩個賽末點，最後以4比6、6比3與7比6（10/5）爆冷淘汰被看好的這位日本女將。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1110121

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