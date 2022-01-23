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球后巴蒂晉澳網8強 擊敗種子殺手阿尼西莫娃

2022/1/23 21:03（1/23 21:13 更新）
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澳洲世界球后巴蒂23日晉級澳洲公開賽8強。（圖取自twitter.com/ashbarty）
澳洲世界球后巴蒂23日晉級澳洲公開賽8強。（圖取自twitter.com/ashbarty）
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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）全神貫注的澳洲世界球后巴蒂今天以直落二擊敗美國的種子殺手阿尼西莫娃，晉級澳洲公開賽8強，將迎戰美國好手皮古拉。

世界排名第一的巴蒂（Ashleigh Barty）在拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比4、 6比3擊敗非種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。阿尼西莫娃第三輪曾爆冷擊敗衛冕冠軍的日本女將大坂直美（Naomi Osaka）。

頭號種子巴蒂的目標是成為44年來澳網第一個地主國女單冠軍，她將在8強賽面對第21種子皮古拉（Jessica Pegula）。皮古拉先前以7比6（7比0）、6比3擊敗希臘第五種子莎卡瑞（Maria Sakkari），連續兩年在澳網進入8強賽。

阿尼西莫娃賽後提到巴蒂時說：「她是位令人難以置信的運動員，也是個讓人難以置信的競爭者。她最大的優點之一就是能夠一點一點的轉變局勢。」

阿尼西莫娃曾在2019年法國網球公開賽4強賽時與巴蒂對陣，今天的比賽是兩人再度交手。

巴蒂當年輸掉第一盤後，不但反擊贏得比賽，也拿下當年法網女單冠軍。那成為她職業生涯的轉捩點，她如今已連續112週穩坐球后寶座。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110123

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