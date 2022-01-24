老將卡妮皮力克第2種子莎芭蓮卡 闖澳網女單8強

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（中央社墨爾本24日綜合外電報導）世界排名第2的白俄羅斯女網好手莎芭蓮卡今天在澳洲公開賽第4輪，遭愛沙尼亞老將卡妮皮擊敗，無緣爭取生涯首座大滿貫賽女單冠軍。卡妮皮8強將對上波蘭小將斯威雅蒂。

大會第2種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天救回4個賽末點，仍以7比5、2比6、6比7（7比10）不敵非種子選手卡妮皮（Kaia Kanepi）。這是卡妮皮生涯首度晉級澳網8強。

今天稍早，斯威雅蒂（Iga Swiatek）以5比7、6比3、6比3擊敗羅馬尼亞選手瑟絲蒂（Sorana Cirstea），生涯首次收下澳洲公開賽8強門票。這也是她第3度闖進大滿貫賽事前8強。

大會第7種子斯威雅蒂曾於2020年奪下法網女單冠軍，今天她在瑪格麗特球場（Margaret Court Arena）遭世界排名第38的瑟絲蒂頑強抵抗先失一盤，隨後連贏兩盤奪勝。

斯威雅蒂比賽最後噙著淚說：「這場比賽好費力，很難保持冷靜。…我在比賽時的壓力很大。」

她還說：「我輸球贏球都會哭。」

年僅20歲的斯威雅蒂在大滿貫賽事展現不可思議的穩定，今天的比賽是她2020年法網封后以來，連續第6次在大滿貫賽事第2週賽程露臉。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110124