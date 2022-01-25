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布克33分保羅準大三元 太陽勝爵士穩居聯盟龍頭

2022/1/25 15:34
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（中央社鳳凰城24日綜合外電報導）布克今天攻下全場最高33分、保羅只差1次助攻就能完成「大三元」，美國職籃NBA鳳凰城太陽在他們的聯手帶領下，以115比109擊敗猶他爵士，目前戰績37勝9敗，居全聯盟龍頭。

這場比賽的第4節初，太陽曾以5分落後給爵士，但保羅（Chris Paul）單節砍進15分，讓球隊逆轉戰局，他此役有27分、14籃板、9助攻的「準大三元」成績，但也發生罕見的7次失誤。

太陽今天贏球，拿下7連勝，陣中的強森（Cameron Johnson）三分球8投5中，一共拿下20分，打替補的畢永柏（Bismack Biyombo）則有16分、13籃板「雙十」表現。

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今天輸球的爵士，在最近10場比賽中吞下8敗，全隊得分最高的是拿下22分的克拉克森（Jordan Clarkson），佛瑞斯特（Trent Forrest）貢獻他生涯最高的17分。

豪斯（Danuel House Jr.） 和替補的巴斯考（Eric Paschall）各得14分，蓋伊（Rudy Gay）與從板凳出發的巴特勒（Jared Butler）都獲13分，懷特塞德（Hassan Whiteside）則有10分進帳。（譯者：李晉緯/核稿：曹宇帆）1110125

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