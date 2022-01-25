球后巴蒂直落二擊敗皮古拉 晉澳網女單4強

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（中央社墨爾本25日綜合外電報導）女單世界排名第1的澳洲球后巴蒂（Ashleigh Barty）今天朝成為澳網地主國女單冠軍之路更邁進一步，直落兩盤擊敗美國選手皮古拉（Jessica Pegula），順利挺進4強賽。

法新社報導，全神貫注的巴蒂壓制全場，在墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）僅花63分鐘，就以6比2、6比0擊退大會第21種子皮古拉，生涯第2次闖進準決賽。

她將在4強賽對決氣勢如虹的美國好手基斯（Madison Keys）。世界排名第51的非大會種子基斯，以6比3、6以2爆冷淘汰上屆法網女單冠軍、大會第4種子捷克女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）。

這是基斯第5次闖進大滿貫賽準決賽，也是2015年以來首度闖進澳網4強賽。

不過基斯將有一場硬仗要打，頭號種子巴蒂的目標是繼1978年歐尼爾（Chris O'Neill）之後，成為44年來澳網第一個地主國女單冠軍。

巴蒂說，「今晚很穩。我打得很愉快。發球表現不錯，也在場上有很多正手擊球的機會，我很高興拿下比賽。」

談到2020年在澳網止步四強，巴蒂說，「不論是以一個人還是選手而言，我都成長了，我感覺是一個更完整的網球選手。對於應對場上狀況和解決難題，我都多了幾年經驗。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110125