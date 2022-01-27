T1台啤英熊網羅亞外 台中太陽新洋將有亮點

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣職籃T1聯盟台啤英熊除了補進超級籃球聯賽（SBL）洋將蓋樂威外，今天證實網羅美泰混血的亞洲外援林泰樂；而台中葳格太陽將找來擁有8年美國職籃NBA資歷的勞森助陣。

台灣啤酒英熊開季至今以2名洋將應戰，球團稍早發布新聞稿宣布，網羅SBL台啤小洋將蓋樂威（Ramon Galloway），台啤英熊總經理哈孝遠今天出席T1聯盟與全球頂尖加密貨幣交易所Bybit合作記者會接受媒體聯訪時，也特別感謝SBL台啤總教練周俊三的割愛。

哈孝遠表示，蓋樂威偏向雙能衛，加入台啤英熊後，有助於球隊射手群發揮，打出快速球風，「當小安（蔣淯安）被對手壓迫時，還可以幫忙組織進攻」。

哈孝遠也肯定，蓋樂威在場上防守相當認真，儘管身高僅188公分，但場均抓下7.8籃板。

台啤英熊為目前6隊中唯一沒有亞洲外援的隊伍，哈孝遠今天證實，已簽下美泰混血的亞洲外援、後衛林泰樂（Tyler Lamb），身高196公分，且工作證已核可，就待中央流行疫情指揮中心放行，若一切順利，預計2月底可望上陣。

談到對林泰樂印象，台啤英熊射手李啟瑋表示，「能控球，且得分能力滿強的。」

台中太陽同樣積極補強戰力，鎖定8年NBA資歷的勞森（Ty Lawson），現年34歲，身高180公分，擔任後衛，NBA生涯場均12.7分、2.7籃板、6助攻，過去也曾征戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）。

太陽後衛丁聖儒透露，小時候曾看過勞森打球，是一名很刁鑽的後衛，且進攻能力非常強。（編輯：張雅淨）1110127