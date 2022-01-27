巴蒂一盤未失首闖澳網決賽 拚改寫地主冠軍荒

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（中央社墨爾本27日綜合外電報導）女網世界排名第一的巴蒂（Ashleigh Barty）今天在家鄉球迷面前，毫不留情地以直落2盤拍下美國好手基斯（Madison Keys），一盤未失首度闖進澳洲網球公開賽決賽。

地主希望巴蒂，前進準決賽一路僅丟17局，今天在4強戰面對基斯，打出教科書等級球賽，僅花62分鐘就以6比1、6比3擊退這位前美國網球公開賽亞軍。

世界球后巴蒂本屆賽事目前僅遭破發一次，她將在決賽迎戰來自美國的大會第27種子柯林斯（Danielle Collins）。

柯林斯在另一場女單準決賽以6比4、6比1，爆冷擊敗曾拿下法國網球公開賽冠軍的波蘭新秀斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

已在溫布頓網球錦標賽和法網封后的巴蒂賽後表示：「老實說，這太不可思議了。我很高興能在這裡打出我的最好表現。」

巴蒂並說，今晚比賽的球速稍微慢了些，她嘗試跑動、適應情況，也盡量在基斯發球時施壓，因為這位美國名將有能力迅速將比賽節奏從對方手中搶走。

排名曾高居世界前十的基斯近年狀態較為低迷，她目前排名第51，巴蒂贏球後也向基斯致意，「看到她重返她所屬的地方（比賽層級）真是太好了，她是一個很棒的人」。

巴蒂是繼同胞前輩唐孛兒（Wendy Turnbull）於1980年闖進澳網單打決賽後，首位取得家鄉大滿貫決賽門票的澳洲女將。

從退役名將歐尼爾（Chris O'Neil）1978年捧回澳網女單冠軍金盃後，就再無澳洲人能取得這一成就，巴蒂將於29日登場的決賽，力拼終結澳洲冠軍荒。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110127