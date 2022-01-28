周思齊卸任中職球員工會理事長 由陳傑憲接棒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒球員工會28日宣布，由統一獅隊陳傑憲（圖）接任代理理事長，將經過會員大會程序後正式上任。圖為110年12月20日頒獎典禮畫面。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中華職棒球員工會今天發布新聞稿宣布，理事長周思齊卸任，轉任「退輔政策發展委員會」主委，並由統一獅隊陳傑憲接任代理理事長，陳傑憲將經過會員大會程序之後正式上任。

中信兄弟的周思齊在2018年獲選為中職球員工會第5屆理事長，原本3年任期於2021年初就會完成，不過球員工會表示，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響到會員大會時程，周思齊的理事長任期延長至2021年底。

在經過4年任期後，周思齊於近期理監事會中辭任，並於會中共同推舉統一獅隊的陳傑憲接下代理理事長。球員工會預計於2月17日舉辦會員大會，依法經過提名、選舉流程推選第6屆理事長及理監事團隊。

新聞稿中提到，周思齊在任內提出的4大方向都繳出亮眼的階段性成績單，包括「健全團體協約機制」，工會與中華職棒聯盟將於今年2月底簽訂台灣運動史上首張團體協約，將對勞資雙方簽訂職棒選手契約後的權利義務及應有保障，做出更明確的定義與釐清。

第2個方向是「球員國際賽權益保障落實」，規格提升至接軌國際先進職棒聯盟的高度；第3個方向是「善盡社會責任與延續公益活動」，積極投身基層、關心照顧社會弱勢。

第4個方向是「強化球員退役照顧機制」，周思齊已在任內成立「退輔政策發展委員會」，去年底球員工會正式與聯盟合作建構「職棒退役人才媒合平台」，在輔導退役選手融入社會業態的同時，也開闢職棒專精技能回饋社團、社區。工會也向中職提出防賭信託基金的升級計畫案，盼催生中職退休金制度。（編輯：張芷瑄）1110128