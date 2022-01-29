更多編輯台推薦新聞：
金門潮帶間84種未知海蛞瑜 可望成為全球新種
生活

金門潮帶間84種未知海蛞瑜 可望成為全球新種

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

澳網男單冠軍賽 納達爾梅迪維夫拚勝負也拚紀錄

2022/1/29 20:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本29日綜合外電報導）網壇年度首個大滿貫賽事澳洲網球公開賽男單爭王，明天將由納達爾與梅迪維夫上演世代對決，這兩位當今網壇名將都有機會改寫紀錄而名留青史。

路透社報導，納達爾（Rafa Nadal）與塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）和瑞士特快車費德瑞（Roger Federer）3人目前力爭男單贏得最多大滿貫金盃的頭銜，而曾在2009年澳網男單封王的納達爾若是明天二度奪冠，將打破三方勢均力敵的態勢，以21座大滿貫金盃超前其他兩人。

35歲的納達爾經歷威脅職業生涯的腳傷，還曾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），過去兩週對於是否能在大滿貫金盃爭奪賽中拔得頭籌，並沒彰顯出太多自信。

不過他還是締造了若干令人難以置信的表現，像是今年開季贏得10連勝，在澳網熱身賽、ATP250墨爾本公開賽奪冠，並且29度打進大滿貫賽事的決賽，其中澳網佔6次。

納達爾的對手梅迪維夫（Daniil Medvedev）也不是省油的燈，這位俄羅斯選手目前世界排名第2，比納達爾年輕10歲，而且去年9月曾在美網粉碎喬科維奇奪得21座大滿貫金盃的美夢，想必他非常樂意再度扮演夢想終結者的角色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，去年在美國網球公開賽奪冠的梅迪維夫，也將力拚成為自1968年網球運動職業化以來，首位贏得生涯首座大滿貫金盃後，隨即在下一場大滿貫賽事二度封王的男子選手。

明天的雙雄對決，將是梅迪維夫第4度打進大滿貫賽決賽，而且這4次他的對手不是喬科維奇就是納達爾，不過年長10歲的西班牙老將，曾經在2019年美網封王戰收拾梅迪維夫。（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）1110129

延伸閱讀
納達爾挺進澳網決賽 距21座大滿貫金盃一步之遙[影]納達爾澳網問鼎第21座大滿貫 新生代好手拚截胡納達爾5盤大戰挺進澳網4強 朝21座大滿貫金盃邁進
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族