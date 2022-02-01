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柯瑞狂轟40分 勇士擊落火箭收6連勝[影]

2022/2/1 14:36（2/1 14:47 更新）
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美國職籃NBA金州勇士1月31日在柯瑞（前）狂轟40分的帶領下，終場以122比108擊敗休士頓火箭。（圖取自facebook.com/warriors）
美國職籃NBA金州勇士1月31日在柯瑞（前）狂轟40分的帶領下，終場以122比108擊敗休士頓火箭。（圖取自facebook.com/warriors）
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（中央社休士頓31日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天在柯瑞（Stephen Curry）狂轟40分的帶領下，終場以122比108擊敗休士頓火箭，讓火箭在主場的連敗擴大到11場。

柯瑞今天第4節強攻21分，魏金斯（Andrew Wiggins）整場貢獻23分，幫助勇士奪下6連勝。

柯瑞最後1節10投7中，包括3分球7投4中，這是他本球季第6場得分達40分，這場比賽他也抓下5籃板和貢獻9助攻。

伍德（Christian Wood）繳出24分13籃板，波特（Kevin Porter Jr.）有17分11助攻，兩人都是「雙十」表現，幫助火箭由第3節一度落後18分追成第4節只差4分，但仍擋不住柯瑞的進攻砲火，終場14分之多輸給勇士，連4場敗北。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110201

影片來源：Golden State Warriors
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