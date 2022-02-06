中信兄弟洋將近日抵台 是否考慮羅力要等228過後

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（中央社記者謝靜雯屏東6日電）中職中信兄弟隊今天開訓，領隊劉志威表示，目前沒有額外戰力補強規劃，4名洋將近日就會抵台，被問起是否會考慮洋投羅力，劉志威表示，2月28日過後相信各隊都會綜合考量。

中信兄弟隊今天在屏東訓練基地舉行開訓典禮，兄弟去年拿下總冠軍、今年喊話二連霸，劉志威在開訓儀式上問球員們，「我們爬到金字塔頂端了嗎？我覺得還沒有，大家相信彼此、力求突破，不要輕易放棄創造歷史的機會。」

兄弟新球季確定4名洋將，包括3名投手、1名野手，分別為洋投德保拉、象魔力、泰迪和洋砲福來喜，劉志威表示，洋將明天起會陸續抵台，泰迪行程受到美國暴風雪影響，德保拉、象魔力預計8、9日會來台。

劉志威表示，球團對這4名洋將掌握度高，來台後體檢沒有狀況就會以這4名洋將為主，但也有備案，其他洋將都有在持續關注。

被問起先前效力富邦悍將隊的洋投羅力是否會考慮，劉志威表示，因為「228條款」限制，在2月底以前，悍將之外的球團不得和羅力接觸，所以目前也不能說什麼，「但相信不只是我們，228過後，各隊都會綜合考量。」

羅力目前中職年資累積滿8年，再1年就可以達成「羅力條款」條件，隔年起可以不占洋將名額，富邦悍將年前開訓時曾表示，已經向羅力開出合約，等羅力回覆。（編輯：李錫璋）1110206