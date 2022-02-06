主動邀請平野惠一來台 林威助：他對戰術有一套

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（中央社記者謝靜雯屏東6日電）中職中信兄弟隊今天開訓，總教練林威助喊話朝衛冕目標前進，林威助主動邀請日籍教練平野惠一來台，「平野惠一對戰術有一套」，也提到配合球風，預期各隊小球戰術也會增加。

中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓儀式，總教練林威助表示，去年拿下最高榮譽總冠軍，新的一年，朝衛冕的目標前進，希望大家展現好的態度，回饋給支持球隊的球迷，「希望年底，可以再跟大家分享榮耀和喜悅。」

兄弟今年請來曾於日職阪神虎隊執教的平野惠一擔任一軍打擊暨野手統籌教練，林威助透露，是他主動與平野惠一聯絡，兩人過去在阪神隊曾共事。

林威助表示，平野惠一在日本執教評價滿好的，在日本執教一陣子後，原本打算留在日本充實自己，但剛好有這個機會，球隊也需要他的幫助。

林威助提到，平野惠一在戰術上有自己的一套，無論打擊、小球戰術、跑壘，「我覺得他可以來幫助我，對球隊是很好的事情。」

兄弟和樂天桃猿隊陣中都有聘請日籍教練，被問起日式、美式球風，林威助表示，沒有哪個是一定對的，中職從先前彈力球到去年全壘打明顯變少，「需要了解每個階段不同的球風，球的彈性降低，相對的小球戰術就會比較多。」

林威助表示，如果球又改變、戰術當然會跟著改變，但如果維持不變，相信新的球季，各隊小球戰術會多，日本在小球戰術、細膩度這一塊是做的比較好的部分。

兄弟今年球季找來洋砲福來喜，林威助表示，從球探報告來看，福來喜長打滿多的，但希望他在廣角攻擊、上壘率也要有表現，洋砲定位如何，要等實際上看到才會知道。（編輯：李錫璋）1110206