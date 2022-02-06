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呂彥青菜鳥日扮阿季 新球季盼場場投滿7局

2022/2/6 14:07
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（中央社記者謝靜雯屏東6日電）中職中信兄弟隊今天開訓，菜鳥演起「黃燈初上」，投手呂彥青菜鳥日初體驗扮演「阿季」，也笑說，去年一直被笑投5局就收工，今年希望場場丟滿7局、幫助球隊完成2連霸。

中信兄弟隊今天舉行開訓典禮，安排去年季中選秀加入新秀穿上華服，搭上最近熱門戲劇「華燈初上」，讓菜鳥們扮演劇中角色，上演「黃燈初上」。

投手呂彥青扮演「阿季」、陳志杰扮演「蘇媽媽」，野手張仁瑋扮演「HANA華華」，一席紅色禮服引起驚呼，周委宏扮演「YURI百合」、李家成扮演主角之一「Rose媽媽」，陳統恩扮演「AIKO愛子」、黃鈞麟則飾演「寶寶媽媽」，還不忘小秀舞技。

呂彥青表示，日職沒有菜鳥日活動，菜鳥日初體驗，知道要扮演「華燈初上」角色時，就表示抽到誰都沒差別了，之前有看「華燈初上」，但第一季猜誰是受害者就猜錯，猜不出來兇手是誰，「覺得蠻好看的、就一直看下去。」

穿上裙裝、戴假髮，呂彥青笑說，陳志杰扮相最好看，也自嘲說，如果穿這樣上投手丘，對手應該會想盡辦法快點把自己快點打退場。

呂彥青表示，今天剛開訓，還說不出來中職與日職春訓的差別在哪邊，但照著該做的去做，新球季希望體力、控球、變化球的位置都要再加強。

呂彥青開訓典禮上喊話，新球季希望可以場場丟滿7局，去年球季用球數偏多，常常投5局就收工，「被牛棚投手群噹，自己也想要拉長局數，幫助球隊減少負擔、為球隊勝利多做貢獻。」（編輯：孫承武）1110206

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