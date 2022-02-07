味全龍開幕戰在天母 新竹下半季排入賽程

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中職味全龍隊7日在天母棒球場舉行開訓典禮，創辦人魏應充（前中）率領全體隊員在球場祭拜祈福。中央社記者張新偉攝 111年2月7日

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職味全龍隊今天舉行開訓典禮，領隊任中傑表示，今年球季球隊主場開幕戰應會排在天母，下半季新竹棒球場應該會排入賽程，但場次和確定時間等待中職統一公布。

味全龍隊今天在天母棒球場舉行開訓典禮，創辦人魏應充表示，新的一年還是要面對很多的考驗，希望大家一起努力，為球迷寫下味全龍隊的歷史。

新竹市立棒球場於2019年啟動重建工程，預計春節後展開草皮鋪設作業，任中傑表示，幾乎每個星期都會到新竹棒球場關心球場工程進度。

新竹棒球場是否能趕上開季就排入賽程，任中傑表示，種草的進度比較慢，種草之後還要讓草扎根，不然會影響比賽進行，樂觀估算大概5、6月有機會完成。

味全龍隊新球季賽程安排，任中傑透露，主場開幕戰應該會在天母棒球場，上半季主場賽程以天母、澄清湖棒球場為主，下半季會加入新竹棒球場，但詳細賽程還是要等聯盟確認球場狀況後才會公布。（編輯：張雅淨）1110207