味全龍要拚季後賽救援是變數 葉君璋有3人選

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）味全龍隊今天舉行開訓典禮，總教練葉君璋喊話拚進季後賽，但也提到目前比較有變數的是救援投手，沒有田澤純一後，新球季暫定救援投手人選有陳冠偉、王玉譜和呂偉晟。

味全喊出前進季後賽目標，葉君璋表示，如果球隊穩定性夠，是有競爭力的，經過這兩年半的努力，大家都往成功的方向前進，看到球員們不論資深、還是年輕球員，休賽時仍在球場努力維持自主訓練，也期許新球季大家都可以有好的表現和成績。

想要前進季後賽，葉君璋認為「救援投手」是比較困擾的部分，去年龍隊救援投手由日籍球員田澤純一擔任，陣中球員除了在二軍有救援的經驗外，一軍救援實戰的機會少，「這部分是一個問號，會有什麼狀況比較不明朗」。

葉君璋點名目前救援投手人選有陳冠偉、王玉譜和呂偉晟，也提到王玉譜過去有控球問題，如果控球問題可以改善會是不錯的人選，開季救援部分會以這3人為主，但其他人選也會觀察。

另外葉君璋也點名投手廖任磊有能力，但也是有控球問題，廖任磊的定位還沒有這麼確定，先發、後援都會準備，什麼狀況下會先發還是救援，教練團需要再觀察。

味全龍隊新球季找來5名洋將，3名投手為鋼龍、布里悍和伍鐸，洋砲2人分別為鈦龍（Telvin Nash）和龍德力（Ronny Rodriguez）。

葉君璋表示，洋投預計本週會來台，洋砲2月底、3月初左右抵台，開季如果洋將身體狀況沒有問題的話，應該是讓洋砲先上，球隊預計2月底會開始安排實戰。（編輯：陳仁華）1110207