吳東融接任味全龍隊長 穿回61號重新出發

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職味全龍隊今天開訓，教練團欽點吳東融接任隊長，吳東融也換回效力中信兄弟隊時期的背號61號，重新出發、要找回好的感覺，希望可以自在做自己。

味全龍隊在天母棒球場舉行開訓典禮，先前的隊長林旺衛卸任，由野手吳東融接任隊長。總教練葉君璋表示，過去用票選的方式選隊長，但此次是由教練團主導，點名吳東融擔任隊長。

葉君璋表示，隊長是球員與教練團間的橋梁，吳東融個性穩定、很願意溝通，與教練團也沒有距離，相信會是不錯的隊長。

吳東融表示，去年下半季開始，原隊長林旺衛受傷下二軍，自己就擔任代理隊長，對這個職務並不陌生，希望帶領年輕球員繼續努力進步，拚進季後賽，扮演好隊長的角色。

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吳東融到味全龍隊背號為67號，今年球季也改背號，穿回過去效力中信兄弟時的61號。吳東融表示，希望能像效力兄弟隊時期有穩定出賽表現，找回好感覺，重新開始、更自在做自己。

味全龍隊今年球季除了網羅重砲林智勝外，也簽下野手林威廷，林威廷感謝味全龍隊給機會，讓他延續球員生涯，也提到龍隊是年輕有活力的球隊，會努力拿出表現回饋球隊，新球季設下目標，「希望一軍出賽至少30場」，盡自己的能力幫助球隊拿下勝利。（編輯：管中維）1110207