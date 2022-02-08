40歲張智峰復出 加盟T1桃園雲豹

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T1聯盟桃園雲豹隊開季至今10場比賽僅拿1勝，近期苦吞7連敗。球團近日展開補強，網羅40歲退役好手張智峰復出披雲豹戰袍，球團預計11日為他舉行加盟記者會。（桃園雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月8日

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹目前戰績在6隊中墊底，球團今天宣布網羅已退役籃球好手張智峰助陣，張智峰透露復出原因，有部份是為了家人，也希望傳授經驗給年輕球員。

桃園雲豹開季至今10場比賽只拿1勝，近期苦吞7連敗，戰績在6隊中敬陪末座，球團近日展開補強，40歲張智峰復出披上雲豹戰袍，將穿上13號球衣在場上奮戰，球團預計11日為張智峰召開加盟記者會。

張智峰現年40歲，主打得分後衛，在場上擁有「拼命三郎」、「馴獸師」稱號，過去在超級籃球聯賽（SBL）生涯15年全部效力達欣工程，不但是SBL單場投進最多三分球紀錄保持人，更是史上第4位達到3000分得分的球員，並在2008-2009年球季拿下年度、總冠軍賽雙料MVP，戰績相當輝煌。

2018年張智峰選擇退休，轉任達欣助理教練，隔年接手中原大學籃球隊教練職務，如今選擇T1桃園雲豹作為復出戰場，張智峰表示：「因為本身就很熱愛籃球，所以聽到蘇翊傑找他時有驚訝到，也相當開心。」

總經理蘇翊傑認為，球隊目前最缺少的就是老大哥角色，「從以前就很欣賞他自律態度，峰哥一定能將經驗傳承給年輕球員，並為球隊在下半季帶來新氣象」。

談到復出原因時，張智峰笑說：「有一部份是為了家人，雖然小孩還看不懂籃球，但希望給他們，甚至是更多年輕人帶來正面能量。」

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面對職籃圈內有許多年輕球員，身材、體能條件都不錯，張智峰認為，年輕球員只是缺乏經驗與觀念，在他加入眾多年輕球員的雲豹後，期望能將更多球場上的觀念帶給更多人。

張智峰自我要求相當高，體能也維持地相當好，並早在農曆年前就恢復訓練，蘇翊傑很看好他的加入，他說：「他從以前到現在的態度都沒變，永遠都是最早到球場，且到球隊報到後，讓團隊的氛圍變得更好，希望盡快能將技術、經驗傳承給陣中年輕的球員們。」（編輯：吳協昌）1110208