日本疫情嚴重 蔡其昌：台日交流賽朝延賽討論

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中華職棒原本在3月要組隊到日本打台日交流賽，但隨著日本疫情嚴重，中職會長蔡其昌（左）10日表示，目前台方和日方都朝著延期的方向來討論。中央社記者張新偉攝 111年2月10日

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒原本在3月要組隊到日本打台日交流賽，但隨著日本疫情嚴重，中職會長蔡其昌今天接受訪問時表示，目前台方和日方都朝著延期的方向來討論，延到何時下星期會有定論。

中華職棒原定將組成聯隊於3月5、6日赴日與日本國家隊打交流賽，中職聯隊由統一獅隊總教練林岳平領軍。不過因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，組隊遇到不少困難，尤其因為隔離因素，富邦悍將球員、中信兄弟主力球員王威晨、陳子豪、江坤宇、許基宏等人都表態婉拒參加。

中職今天在聯盟進行常務理事會及新春團拜，中職會長蔡其昌接受媒體聯訪時表示，雖然上次開領隊會議時5球團都非常支持台日交流賽，不過大原則是都要顧慮到球員意願，必須照顧球員的安全與健康。

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蔡其昌指出，在農曆過年前日本方原本對疫情狀況是保持樂觀的態度，不過隨著近日確診數大幅增加，變成充滿變數，「他們開始考慮延賽，我們也是一樣，會隨著客觀情勢做調整，如果球員擔心染疫問題、甚至影響到例行賽，我們會一併考量，所以在做延賽規劃，日方也好、台方也好，我們都有相同想法。」

若確定延賽後，蔡其昌認為，球員確實會暫時錯失國際賽舞台的機會，不過實質上金錢的虧損很有限，「我們跟日方很密切交流、溝通，雙方在比賽之前對於該負擔的權利義務沒有太多爭議，一開始就已經準備說會有變數。」延賽日期部分，雙方在下星期會討論出結果。（編輯：張雅淨）1110210