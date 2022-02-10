受弟弟激勵 魏金斯轉戰SBL九太盼創佳績

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）美國職籃NBA金州勇士前鋒A.魏金斯的哥哥N.魏金斯本季來台發展，在離開裕隆後，將轉戰高雄九太，N.魏金斯今天說，看到弟弟入選明星賽，激勵他要更努力在台灣打出一片天。

第19季超級籃球聯賽（SBL）上半季賽程告一段落後，下半季將在3月4日移師輔大體育館，九太首戰將出戰桃園璞園建築，九太目前戰績以4勝7敗暫居聯盟第3。

N.魏金斯（Nicholas Wiggins）為NBA金州勇士隊前鋒A.魏金斯（Andrew Wiggins）的哥哥，先前效力SBL裕隆納智捷，共出賽10場，場均貢獻17.3分及5.2籃板，但上半季結束後並未獲得續留，九太今天發布新聞稿宣布，農曆春節前夕與N.魏金斯達成加盟共識，身高194公分的前鋒N.魏金斯，下半季改披九太8號戰袍，且3日已開始隨隊訓練，團隊磨合漸入佳境，氣氛相當融洽。

九太董事長沈會承喊話，球隊力拚季後賽及冠軍戰的目標相當明確，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，洋將出入台灣並不容易，「我們是力爭上游的球隊，當然要在例行賽爭取更好的名次，球隊會在3月28日洋將登錄大限前做出最好的選擇」。

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N.魏金斯今年1月2日在裕隆與九太一役中，單場攻下32分，也讓總教練徐仲毅印象深刻，他稱讚N.魏金斯進攻多元，且任勞任怨，看好N.魏金斯為球隊帶來的化學效應，也期待借重其遊走各國的經驗，帶領本土球員更上一層樓。

獲得續留台灣籃壇的機會，N.魏金斯除了感謝九太球團在他失去舞台之際，對他伸出友誼的雙手外，他也笑說：「近期看到弟弟入選明星賽的消息，不僅感到無比驕傲及興奮，這更激勵自己要更努力在台灣打出一片天，成為台灣籃壇的Super Star」。（編輯：張芷瑄）1110210