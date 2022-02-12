NBA莫瑞本季第11次大三元 馬刺踢館擒鷹[影]

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（中央社亞特蘭大12日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺後衛莫瑞（Dejounte Murray）今晚繳出本季第11次大三元，率隊以136比121踢館擊敗亞特蘭大老鷹。

莫瑞全場18投11中飆出生涯單場新高32分，另有平生涯最佳的15次助攻，外加10籃板。莫瑞生涯完成15次大三元，超越羅賓森（David Robinson）所創的馬刺隊史紀錄。

強生（Keldon Johnson）挹注26分，瓦塞爾（Devin Vassell）貢獻20分。馬刺投球命中率達55.6%，接近本季最佳的57.4%，3分球也繳出32投18中的高命中率。

馬刺今天削弱老鷹陣中向來打他們較順手的楊恩（Trae Young）。楊恩生涯與馬刺交手7場，場均25.9分，但今天在馬刺重兵看防下，上半場僅得6分，全場18分與11助攻，全場15投僅6中。

老鷹鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）23分，賈里納里（Danilo Gallinari）有16分進帳，個人生涯總得分超越1萬1000分。先發前鋒柯林斯（John Collins）因為左腳跟疼痛，上場21分鐘後退場，僅繳出4分3籃板。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110212