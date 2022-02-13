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王齊麟、李洋5月展開國際賽首戰 瞄準亞運奪牌

2022/2/13 17:15
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）東京奧運羽球男雙金牌組合王齊麟與李洋今天分享今年賽事規劃，預計最快4月全國羽球團體錦標賽上陣，國際賽首戰則鎖定5月湯優盃，並希望能在杭州亞運奪牌。

「麟洋配」王齊麟與李洋出席「第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」啟動儀式，受邀擔任賽事宣傳大使。

「麟洋配」去年在東京奧運拿下羽球男雙金牌，締造隊史新猷，隨後在10月征戰羽球團體賽湯姆斯盃、丹麥公開賽，期間曾短暫回台，後來再度踏上征途，歷經印尼3站賽事、12月世錦賽後，才返台休息。

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「麟洋配」已於2月7日返回國訓中心訓練，談到今年賽事規劃，兩人在接受媒體聯訪時表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和備戰情況，決定放棄參加3月德國公開賽以及全英公開賽，預計國內首場賽事可能是4月10日在屏東登場的全國羽球團體錦標賽。

至於國際賽首戰，「麟洋配」透露，預計參加5月在泰國曼谷舉行的湯優盃羽球團體賽，而面對9月登場的杭州亞運，兩人也期許能拿下獎牌。（編輯：管中維）1110213

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