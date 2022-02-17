德羅森刷新張伯倫紀錄 公牛勝國王獨走東區

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（中央社芝加哥16日綜合外電報導）美國職籃NBA芝加哥公牛德羅森才榮獲東區上週最佳球員，今天隨即改寫他和名人堂球星張伯倫共同保持的紀錄，成為聯盟連續7場以至少5成命中率豪取至少35分的第一人。

銳不可當的德羅森（DeMar DeRozan）今晚在公牛對決沙加緬度國王的比賽豪取38分，加上懷特（Coby White）攻下個人本季新高的31分，兩人聯袂出擊幫助公牛以125比118捍衛主場，公牛並贏得近期5連勝。

這場比賽的決勝第4節，雙方團隊得分公牛以35比30略勝一籌。德羅森發揮持續穩定的手感，連續第7場個人獨得至少35分、命中率至少50%，改寫他和張伯倫（Wilt Chamberlain）共同保持的聯盟紀錄。

張伯倫是在1960至1961年與1962至1963年球季期間，兩度締造連續6場比賽以至少5成命中率斬獲至少35分的驚人成就。

總計德羅森此役全場27投16中，連續8場得分破30，也締造個人生涯新猷。

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德羅森的隊友懷特（Coby White）獨得31分當中包括6記三分球，還有佛契維奇（Nikola Vucevic）的21分及10個籃板，而公牛因晚間的主場勝累計戰績38勝21負，擠下邁阿密熱火，躍居東區單獨領先。

至於在國王方面，佛克斯（De'Aaron Fox）進帳33分全隊最高卻做白工，國王苦吞近期2連敗，並且在西區15隊中以22勝38負戰績暫居第13。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1110217