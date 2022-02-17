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兩大職籃釋出善意 HBL下季確定續留新北

2022/2/17 15:41
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（中央社記者龍柏安台北17日電）日前傳出高中體總租借新莊體育館觸礁，HBL下季8強賽只好另覓雙北以外的場館，如今傳出好消息，高中體總秘書長朱彩鳳表示，兩大職業聯盟雙雙釋出善意，也確定HBL不走了。

台灣籃球近兩年蓬勃發展，至今共有SBL超級籃球聯賽、P. LEAGUE+與台灣運彩xT1等三大籃球聯賽，由於後兩個職業籃球聯盟都採屬地主義，各自經營自家主場，因此場地租借時段也產生衝突。

HBL下季8強原屬意在新莊體育館與板橋體育館舉行，但一度傳出場地租借觸礁，也讓高中體總不得不考慮另覓場地。

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所幸歷經兩天溝通後，傳出好消息，朱彩鳳透露，透過兩大職籃聯盟先後釋出善意，目前場地檔期已可以底定，下季HBL的男、女8強賽將確定續留新北。

朱彩鳳也不忘感謝PLG執行長陳建州與T1聯盟秘書長張運智，為了高中選手排除萬難，將場次調整至外縣市，用行動表達對學生運動的支持，她也感謝兩支座落新北職籃球隊的董事長，感謝球團支持與配合。（編輯：唐聲揚）1110217

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