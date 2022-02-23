台啤英熊增亞外補強 泰國一哥林泰樂抵台

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（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊今天宣布，將利用亞洲外援名單進行戰力補強，找來泰國國家隊成員、身高196公分的前鋒林泰樂，希望透過這最後一塊拼圖，讓團隊戰力再升級。

台灣運彩xT1聯盟的台啤英熊近來補強動作不斷，包括從超級籃球聯賽（SBL）的台灣啤酒，先後拉上大中鋒多拉摩爾（Doral Moore Jr.）與前鋒蓋樂威（Ramon Galloway），如今再透過亞洲外援網羅泰美混血好手林泰樂（Tyler Lamb），而台啤英熊也是T1聯盟當中最後一支啟用亞外的球隊。

現年30歲的林泰樂，過去曾在東南亞職業籃球聯賽（ABL）效力香港東方，2016年獲得ABL最佳亞援殊榮，他與新北中信特攻的查拉帝（Chanatip Jakrawan）與高雄全家海神的亞歷山大（Xavier Alexander），過去都是隊友。

對於昔日隊友如今在台灣重逢，林泰樂透過官方新聞稿表示，「很開心他們都能有現今的成就，查拉帝和我曾互相激勵對方往海外發展；而亞歷山大是我非常好的朋友之一，有他在台灣我感到相當安心。」

台啤英熊總教練楊志豪表示，先前他在中國全國男子籃球聯賽（NBL）執教時，就有非常多人向他推薦林泰樂，「他的進攻手段多元、球風也會帶動球隊士氣，雖然有一段時間並未站上職業賽場，但體態維持得非常好，很期待他的加入帶給球隊的化學效應。」

目前林泰樂已抵達台灣，現在正在隔離中，球團透露，預計3月就能隨隊訓練。

此外台啤英熊今天一併宣布，SBL的台啤新洋將除日前公布的舊將巴克利（Kentrell Barkley）外，也找來曾代表加拿大參加瓊斯盃的210公分長人波斯特（Keanau Post）。（編輯：張雅淨）1110223