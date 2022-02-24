PLG夢想家跨界合作 宿舍打造百萬專屬電競室

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家與電競周邊品牌業者合作，斥資百萬在宿舍打造專屬電競室，球隊總經理韓駿鎧今天說，希望在比賽、訓練之餘，球員能得到最好的放鬆與娛樂感受。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 夢想家今天與電競周邊品牌業者共同舉辦宿舍電競室啟用儀式，並邀請球員簡浩、李德威以及林俊吉在現場開箱。

夢想家球團今天發布新聞稿表示，電競室斥資新台幣百萬元，其中電競室內的每一台水冷電競電腦全套配備皆是由業者所屬的科技團隊打造，而業者考慮到球員們高大精壯的身材，與其他工作室合作設計真皮電競椅，即使久坐使用電腦，也不會影響背部舒適度。

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夢想家總經理韓駿鎧指出，在賽季期間，球員平常訓練很辛苦，除了訓練、比賽外，也需要擁有良好的休閒娛樂幫助身心恢復，達到全面的放鬆，他說：「我們希望可以直接在宿舍建置一個最舒適且內外兼具的電競遊樂室，不只是使用最頂級的配備，更以科技感十足又具有夢想家視覺特色設計。」

韓駿鎧表示，期待透過專屬電競空間，讓球員在緊鑼密鼓的比賽中全力拚戰之餘，更能夠在休息時刻盡情玩樂、放鬆，並在賽場上繳出更亮眼的表現。（編輯：李亨山）1110224