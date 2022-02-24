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亞巡賽皇家盃高球賽首輪 詹世昌繳64桿獨居領先

2022/2/24 21:28（2/24 21:39 更新）
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台灣高球好手詹世昌24日在亞巡賽皇家盃高球賽首輪狀況火熱，射下9鳥，僅吞下1柏忌，揮出低於標準8桿的64桿。（圖取自facebook.com/asiantourgolf）
台灣高球好手詹世昌24日在亞巡賽皇家盃高球賽首輪狀況火熱，射下9鳥，僅吞下1柏忌，揮出低於標準8桿的64桿。（圖取自facebook.com/asiantourgolf）
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）35歲的台灣高球好手詹世昌今天在亞巡賽皇家盃高球賽首輪狀況火熱，射下9鳥，僅吞下1柏忌，揮出低於標準8桿的64桿，以1桿優勢，獨居領先。

詹世昌去年11月在總獎金100萬美元（約新台幣2829.5萬元）泰國普吉島藍峽谷錦標賽，拿下個人在亞巡賽第3冠，本週重返泰國幸運地，繼續挑戰冠軍盃。

總獎金40萬美元（約新台幣1131.8萬元）皇家盃，為2022年賽季亞巡賽第2站，今天在泰國展開首輪賽事，詹世昌從第10洞出發，開賽手感火燙，前6洞就進帳4鳥，並在第18洞再添1鳥。

轉場後，詹世昌延續手感，射下4鳥，僅在第6洞吞下柏忌，以低於標準8桿的64桿繳卡，獨占排頭，握有1桿優勢。

菲律賓選手奎班（Justin Quiban）以65桿繳卡，暫居第2。（編輯：張芷瑄）1110224

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