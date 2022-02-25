奧運射箭銀牌國手湯智鈞回饋基層 捐贈50萬器材

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東京奧運射箭男子團體賽銀牌得主湯智鈞（左）25日捐贈總額達新台幣50萬元的射箭器材給新北基層學校，希望透過他的拋磚引玉，讓更多人注意到射箭這項運動，並鼓勵學弟學妹勇敢追求自己的夢想，有朝一日站上世界的舞台。（劉展明提供）中央社記者龍柏安傳真 111年2月25日

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（中央社記者龍柏安台北25日電）東京奧運射箭男子團體賽銀牌得主湯智鈞，今天來到三峽區公所，捐出總額達新台幣50萬元的射箭器材給新北基層學校，並期許這些箭壇幼苗，有朝一日也踏上奧運舞台。

湯智鈞是近年表現最佳的男子射箭選手之一，他先在2018雅加達—巨港亞運男團決賽，擊敗韓國拿下隊史首面反曲弓男團金牌，去年又在東京奧運追平隊史摘銀，並在男子個人對抗賽名列第4，寫下個人賽最佳成績，

身為土生土長的新北人，湯智鈞一路都在新北求學、練箭，在東京奧運結束後光榮返台，他在隔離期間就興起回饋基層的念頭，在與教練劉展明討論過後，決定將想法付諸實行。

從國小就開始學箭的湯智鈞透露，他一路走來一直有貴人相助，才讓他得以完成設定的目標和夢想。

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也因為從基層爬到體壇巔峰，湯智鈞非常清楚基層資源匱乏、器材不足等問題，教練們經常為了爭取資源奔波，因此他自掏腰包，捐贈50萬元的射箭訓練器材給11所新北各級學校。

湯智鈞也說，希望透過他的拋磚引玉，讓更多人注意到射箭這項運動，未來能有更多人可以一起來參與射箭運動，甚至支持這些學校，他並鼓勵學弟學妹要勇敢追求自己的夢想，有朝一日和他一樣站上世界的舞台。（編輯：張芷瑄）1110225