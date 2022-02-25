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企排男賽屏東台電隊26日起2天回主場 力拚8連霸

2022/2/25 16:17（2/25 16:46 更新）
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屏東台電男子排球隊參加企業17年甲級男女排球聯賽，26日、27日將回到屏東主場，挑戰8連霸。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月25日
屏東台電男子排球隊參加企業17年甲級男女排球聯賽，26日、27日將回到屏東主場，挑戰8連霸。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月25日
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）企業17年甲級男女排球聯賽26日、27日賽程將在屏東縣立體育館登場，地主隊屏東台電男排將回到主場，期待與屏東縣民一起拋下例行賽冠軍的勝利彩帶，並邁向總冠軍8連霸。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，屏東台電男排將回到屏東主場分別對上雲林美津濃及conti，在這波對戰有很大勝率。屏東台電男排曾在聯賽中拿下13次總冠軍、其中有7次連霸，並蟬聯7年例行賽、挑戰賽雙料冠軍，創下跨賽季60連勝的傲人戰績，目前戰績為15勝1敗，暫居龍頭。

縣政府表示，屏東台電男排球員各個是強手，隊員林宜暉身高196公分、左手優勢及極佳的彈跳力，從企排11年就加入台電男排，加上國際賽的經驗累積，已是隊上不可或缺快攻手。

另外，首度加入屏東台電男排的「電眼型男」劉鴻敏，在這次聯賽中曾創下單場最高的34分；戴儒謙多次披上國家隊戰袍，更是屏東台電男排的鎮隊之寶。

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縣政府指出，屏東縣政府為展現支持運動賽事發展決心，進行縣立體育館內座椅更新改善，用嶄新座椅迎接主場球員，相信屏東台電男排能在主場為屏東拿下勝利，並邁向企業排球聯賽年度總冠軍8連霸。

屏東台電男排將首度在屏東主場出賽，縣政府表示，特別規劃主場日活動，每名球迷憑票進場，除能免費索取專屬限量紋身貼紙外，若有穿戴黑白色系上衣的應援配色，還可參加應援粉絲抽獎活動獲得球員簽名及合影等近距離互動機會。（編輯：戴光育）1110225

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