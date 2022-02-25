更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯若被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道
國際

俄羅斯若被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遠傳宣布換股合併亞太電信 基準日暫訂9/30
首頁 / 運動
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭6/300

俄羅斯入侵烏克蘭 文姿云挺好友：拜託停戰

2022/2/25 19:56（2/25 20:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東京奧運空手道銅牌女將文姿云25日在社群PO出烏克蘭名將特里加（圖）的照片，並寫下「拜託停止這場戰爭」。（圖取自instagram.com/wen_tzu_yun/）
東京奧運空手道銅牌女將文姿云25日在社群PO出烏克蘭名將特里加（圖）的照片，並寫下「拜託停止這場戰爭」。（圖取自instagram.com/wen_tzu_yun/）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北25日電）俄羅斯對烏克蘭出兵，東京奧運空手道銅牌女將文姿云今天在社群媒體用烏克蘭名將特里加（Anzhelika Terliuga）的照片並寫下文字：「拜託停止這場戰爭，希望你們平安。」

特里加是目前空手道女子55公斤量級世界排名第一的名將，是名兼具亮麗外型與強悍實力的好手，也是文姿云最強勁的對手之一。

俄羅斯宣布對烏克蘭進行「特殊軍事行動」，目前造成近500人死傷，大批民眾流離失所，特里加也在個人IG上透露，很多人透過私訊問她是否安全，她回答：「當然不（No），我們怎麼會安全。」她也盼望各國可以串聯一起呼籲、停止戰爭。

文姿云透過限時動態表示，她從未感受到戰爭這麼近，雖然場上是對手，但下了場大家依舊關心彼此，她跟進好友的請託，也對外呼籲：「拜託停止這場戰爭，希望你們平安。」（編輯：張芷瑄）1110225

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀