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皇家盃詹世昌一桿進洞 挑戰亞巡賽生涯第4冠

2022/2/26 17:08
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（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣男子職業高爾夫好手詹世昌，今天在亞巡賽皇家盃高球賽第3輪猛打6鳥僅吞1柏忌，還演出一桿進洞的美技，以低於標準19桿的197桿獨走，將挑戰生涯在亞巡賽的第4冠。

總獎金40萬美元（約新台幣1119萬）的皇家盃高球賽，今年在泰國的大獎賽高爾夫俱樂部舉行，比賽共打4回合，台灣好手詹世昌展現絕佳狀態，從首輪起迄今一路保持領先，3回合打完他以1桿之差領先韓裔美籍選手金時煥（Sihwan Kim）。

詹世昌昨在後9洞大顯神威，除在短洞第16洞上演一桿進洞，又在收尾的第18洞獵鷹，後9洞總計只用了29桿，他在接受官網訪問時承認，他完全沒預期會打出1桿進洞，而他光在後9洞就進帳兩隻老鷹：「這是我生涯的最佳表現。」

前兩回合打完，詹世昌以低於標準14桿的130桿獨居領先，今天他延續高檔表現，一下場就連打2鳥，並在前9洞就進帳4個博蒂。

轉場後詹世昌雖在第11洞吞下今天的第1個柏忌，所幸他很快就在第13、14洞捕鳥止血，接下來則一路持平直至終場，以低於標準5桿的67桿完賽，也是他連續3回合繳出6字頭的成績卡。

詹世昌生涯共在亞巡賽拿過3冠，最近一次封王是去年11月同樣在泰國舉辦的藍峽谷錦標賽，目前還保有1桿優勢的他，明天將全力衝刺挑戰生涯的第4冠。（編輯：吳協昌） 1110226

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