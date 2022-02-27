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皇家盃高球賽封王 詹世昌亞巡賽第4冠入袋

2022/2/27 17:16
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣高球好手詹世昌今天在亞洲巡迴賽皇家盃高球賽最終輪頂住壓力，繳出5鳥、1柏忌成績，4回合累計以低於標準23桿的265桿奪冠，生涯在亞巡賽第4座冠軍入袋。

35歲詹世昌從小跟隨父親腳步走上高球之路，曾代表台灣參加2006年杜哈亞運，獲得團體銅牌。

詹世昌2008年轉戰職業後，曾在亞巡賽3度奪冠，繼2016年泰皇盃與亞太鑽石盃高舉金盃後，去年11月在泰國普吉島藍峽谷錦標賽，拿下在亞巡賽第3冠。

值得注意的是，前3冠中有2冠在泰國拿下，今天又在泰國高舉金盃。

總獎金40萬美元（約新台幣1131.8萬元）皇家盃在泰國舉行，為2022年賽季亞巡賽第2站，今天舉行第4輪賽事。

詹世昌本週狀況火熱，次輪上演一桿進洞的戲碼，前3輪一路領先，帶著1桿優勢進入最終回合賽事。

詹世昌今天從第1洞出發，開賽狀況不錯，前4洞抓下2鳥，而韓裔美籍選手金時煥（Sihwan Kim）緊追在後，金時煥在射下2鳥後，又在第9洞捕鳥追平。

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轉場後，金時煥連續吞下柏忌，詹世昌雖然在第11洞同樣領到柏忌，但隨後上緊發條，在第13至15洞連續抓下小鳥，奠定勝基，以68桿繳卡，4輪合計以低於標準23桿的265桿，以3桿優勢收下個人在亞巡賽第4冠。

泰國好手沙多姆（Sadom Kaewkanjana）第4輪揮出68桿，與金時煥4輪總桿數同以268桿，並列亞軍作收；巧合的是，沙多姆去年藍峽谷錦標賽同樣是輸給詹世昌，名列亞軍。（編輯：陳仁華）1110227

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