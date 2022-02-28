NBA哈登轉隊後首次大三元 76人擊敗尼克[影]

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美國職籃NBA費城76人28日靠著哈登以29分、10籃板、16助攻、5抄截，轉隊後首次「大三元」，以125比109收下3連勝。（圖取自twitter.com/sixers）

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）美國職籃NBA費城76人今天靠著哈登拿下29分、10籃板、16助攻，繳出轉隊後首次「大三元」，加上與隊友恩比德連線，率隊以125比109擊退紐約尼克，3連勝入袋。

在本季交易大限之前，哈登（James Harden）與西蒙斯（Ben Simmons）互換東家，哈登轉戰費城76人隊，而西蒙斯改披布魯克林籃網戰袍。

哈登因左腿腿筋傷勢，在2月3日賽事後就未再出賽，直到26日才迎來在76人首秀，出戰明尼蘇達灰狼，進帳27分、8籃板、12助攻，以「準大三元」成績回應球隊的期待。

76人今天客場出戰紐約尼克，哈登與隊友恩比德（Joel Embiid）繼續聯手展現進攻破壞力，恩比德拿下37分、9籃板、3助攻，哈登以29分、10籃板、16助攻、5抄截，轉隊後首次「大三元」，助76人以125比109收下3連勝。

哈登表示，「目前我的身體感覺很好，但在缺席幾週賽事後，目前狀況還在恢復中。」

根據美國數據網站StatMuse統計，哈登成為聯盟史上第一位在新東家出賽的前2場比賽，都能至少拿下25分、10助攻的球員。

談到與哈登並肩作戰，恩比德形容兩人的組合「勢不可擋」，他說：「對手在場上必須要做出決定，是要繼續防守我？還是要防守哈登呢？如果要與其他人一同防守我們，那塞波爾（Matisse Thybulle）就有機會衝擊籃框，或其他射手就會有空檔。」

另外，洛杉磯湖人戴維斯（Anthony Davis）2月17日對戰猶他爵士一役扭傷右腳踝，昨天傳出戴維斯可能缺席4至5週，恐不利於湖人爭奪季後賽門票。

湖人今天與紐奧良鵜鶘交手，以95比123輸球，湖人球星詹姆斯（LeBron James）斬獲32分、6籃板、3助攻，仍未能阻止球隊吞下敗仗。

根據ESPN Stats & Info統計，這是詹姆斯生涯第500場得分30分以上的比賽，排名史上第3，僅次於喬丹（Michael Jordan）562場、張伯倫（Wilt Chamberlain）515場。（編輯：張雅淨）1110228