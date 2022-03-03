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WTT阿曼挑戰賽 鄭怡靜、黎昕祐晉級混雙4強

2022/3/3 19:30
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣桌球一姐鄭怡靜儘管稍早在WTT阿曼挑戰賽女單首輪失利，但今晚混雙8強賽與小將黎昕祐攜手，以3比0橫掃法國組合，挺進4強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）阿曼挑戰賽在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行，女單世界排名第12的鄭怡靜今天一日兩戰，稍早在女單32強賽，面對排名第72的盧森堡選手德努特（Sarah De Nutte），以9比11、7比11、9比11輸球，首輪爆冷淘汰。

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜去年在東京奧運聯手拿下混雙銅牌，但此次因林昀儒在歐洲參賽撞期，鄭怡靜改與小將黎昕祐搭檔。

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在女單賽事告一段落後，鄭怡靜稍作休息，晚間混雙8強賽與黎昕祐合體，出戰法國組合勒班森（Emmanuel Lebesson）與袁佳楠，以11比9、11比8一舉搶下前2局。

第3局前段戰況膠著，鄭怡靜與黎昕祐隨後擺脫對手糾纏，以10比5聽牌，但對手展現韌性，連續化解賽末點，一度追成僅剩1分差，所幸鄭怡靜與黎昕祐關鍵時刻穩住陣腳，以11比9收下比賽勝利，下一戰將與中國組合陳幸同和王楚欽爭奪決賽門票。（編輯：張雅淨）1110303

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