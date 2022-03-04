平鎮第2個徐若熙 投手伍祐城有意挑戰選秀

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（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）平鎮高中投手伍祐城今天在木棒聯賽8強後援登板，投1.2局無失分，最快球速148公里；有意挑戰中職選秀，教練羅健銘表示，伍祐城球速有望上看155公里，類型似「第2個徐若熙」。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強平鎮高中與穀保家商強碰，平鎮高三投手伍祐城今天後援登板，一度面對滿壘危機、成功解圍，投1.2局被敲1支安打，無失分，替球隊守住勝利，率隊以8比1、7局拿勝、晉級4強。

伍祐城國中階段就有不錯的球速，升上高中後自評穩定性有進步，他表示，今天面對滿壘危機時，投給打者打、相信守備，如果沒有意外，會挑戰今年中職選秀，目前最快球速148公里，均速143公里至145公里左右，希望提升均速至148公里。

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平鎮教練羅健銘看好伍祐城，「球速突破150公里不是問題，甚至可以上看155公里」，伍祐城有很好的球質，直球和滑球是武器，滑球速度也可以到136至138公里左右，類型像平鎮畢業校友、目前效力中職味全龍隊的投手徐若熙。

伍祐城透露，先前會請教畢業校友、味全龍隊投手吳秉恩滑球的投法，但羅健銘認為，兩人類型不同，吳秉恩控球穩定是優點，伍祐城優勢在速度，只要直球投得進去、滑球就不好掌握，但也提到目前控球是伍祐城需要再加強的地方。（編輯：張芷瑄）1110304