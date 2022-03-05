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王維中、徐若熙牛棚練投 官辦熱身賽沒問題

2022/3/5 14:02（3/5 14:21 更新）
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中職味全龍隊總教練葉君璋（右）5日表示，投手王維中、徐若熙牛棚狀況不錯，預計下週開始實戰投打練習，1到2次後就可實戰出賽，官辦熱身賽出賽絕對沒問題。中央社記者謝靜雯攝 111年3月5日
中職味全龍隊總教練葉君璋（右）5日表示，投手王維中、徐若熙牛棚狀況不錯，預計下週開始實戰投打練習，1到2次後就可實戰出賽，官辦熱身賽出賽絕對沒問題。中央社記者謝靜雯攝 111年3月5日
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（中央社記者謝靜雯雲林縣5日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊投手王維中、徐若熙今天牛棚練投，各投30球、狀況不錯；總教練葉君璋說，兩人目前進度沒慢太多，下週有望實戰投打練習，官辦熱身賽絕對沒問題。

葉君璋表示，兩人進度有慢一點，但沒慢太多，防護員對球員身體反應狀況、保守評估，稍有狀況就會讓球員休息，之前徐若熙有點腸胃不舒服，也有延誤。

他說，兩人牛棚狀況不錯，預計下週開始Live BP（實戰投打練習），Live BP 1到2次就可實戰出賽，官辦熱身賽出賽絕對沒問題；中職官辦熱身賽預計19日開打。

此外，味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠近期足底筋膜炎休息，但葉君璋說，不會影響到開季，不特別擔心。

味全龍去年第一年打一軍賽事，被問起有了去年對戰，對手更熟悉，會不會擔心類似「二年級症候群」狀況發生？葉君璋表示，二年級症候群主要是心理上的問題，「注定要發生還是會發生」，目前每個位置都有3、4個人選可替換，不特別擔心。（編輯：李明宗）1110305

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