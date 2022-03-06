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台南古都半程馬拉松 發烏克蘭國旗貼紙聲援

2022/3/6 12:14（3/6 13:01 更新）
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台南古都國際半程馬拉松6日清晨登場，現場發放烏克蘭國旗貼紙，給願意聲援烏克蘭的跑友黏貼在號碼布上。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月6日
台南古都國際半程馬拉松6日清晨登場，現場發放烏克蘭國旗貼紙，給願意聲援烏克蘭的跑友黏貼在號碼布上。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月6日
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南古都國際半程馬拉松今天清晨登場，現場發放烏克蘭國旗貼紙給願意聲援烏克蘭的跑友黏貼，台南市長黃偉哲等人手持烏克蘭國花向日葵鳴笛起跑，表達力挺烏克蘭民眾與民主。

台南市政府發布新聞稿指出，本次賽事共分為半程馬拉松組（21.0975公里）、路跑組（10公里）及健康休閒組（5公里）3個組別，參賽人數約1萬6000人，一同吃美食、賞古蹟、健康運動，感受台南古都熱情。

黃偉哲主持鳴笛起跑前致詞表示，台南在睽違1年後舉辦古都國際半程馬拉松，而這段時間碰到了全球關注的烏克蘭跟俄羅斯戰事，市府特別在賽事現場設置燈光意象以及烏克蘭國花向日葵，希望藉此表達力挺烏克蘭民主與民眾的心意。

黃偉哲指出，這次台灣也發起捐款支持烏克蘭活動，他個人也捐了1個月所得，希望大家眾志成城，力挺民主。（編輯：陳仁華）1110306

台南古都國際半程馬拉松6日清晨登場，市長黃偉哲（右3）等人手持烏克蘭國花向日葵鳴笛起跑，希望藉此表達力挺烏克蘭民主與民眾的心意。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月6日
台南古都國際半程馬拉松6日清晨登場，市長黃偉哲（右3）等人手持烏克蘭國花向日葵鳴笛起跑，希望藉此表達力挺烏克蘭民主與民眾的心意。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月6日
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