王彥恩好投、胡孟智猛打 木棒聯賽平鎮晉冠軍戰

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高中木棒聯賽4強平鎮高中高一投手王彥恩（圖）先發6局無失分，好投壓制，率隊以9比0、7局擊敗高苑工商，連4屆闖進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 111年3月6日

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（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）高中木棒聯賽4強平鎮高中高一投手王彥恩先發6局無失分，好投壓制，胡孟智單場2安4打點，率隊以9比0、7局擊敗高苑工商、連4屆闖進冠軍戰，挑戰木棒聯賽4連霸只差一步。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強今天在嘉義市立棒球場舉行，平鎮高中與高苑工商交手，平鎮派出高一投手王彥恩扛重責，面對首名打者被敲安打，但馬上回穩，今天總計用65球投6局，被敲3支安打，投出8次三振、無失分，替球隊守住勝利。

平鎮攻勢串聯，首局黃勇傳率先敲出安打，再靠著短打推進、田子杰、曾子祐接連安打先馳得點；3局再靠著四壞保送、內野安打、野手選擇跑回第2分，張趙紘、胡孟智接連安打添分，單局拿下3分、拉開領先差距。

平鎮5局靠著接連保送擠回1分；6局再起攻勢，靠著3次四壞保送、暴投、1次觸身球保送先跑回1分，胡孟智清壘二壘打，一棒送回3分；高苑比賽後半段無力追分，平鎮拿下勝利。

總教練吳柏宏表示，今天王彥恩壞球頻率比上一場高，但因為他有球速、對方不好掌握，打者也揮了蠻多壞球，分數拉開後，對手出棒也比較急一點。

王彥恩今天用球數省，但吳柏宏表示，可能前幾天也有出賽、體力消耗掉，比賽後半段手臂有點沒力量，6局有狀況時有打算將他換下來，還好他有穩住、自己化解危機。

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平鎮今天攻勢串聯不錯，先發捕手胡孟智上壘率百分百，獲得2次觸身球保送，敲出2支安打，貢獻4分打點，表現亮眼；吳柏宏表示，胡孟智把握原本的捕手呂東翰狀況不好的機會，適時頂替上來，關鍵比賽展現好的守備能力，也替自己爭取到主戰捕手的位置。

平鎮拿下勝利、連4屆晉級冠軍戰，吳柏宏表示，有不斷鼓勵球員，最難打的比賽都拿下勝利了，希望冠軍戰穩紮穩打，一定可以拿下勝利、完成4連霸目標，也提醒球員不要太亢奮，要把心態調整好。（編輯：方沛清）1110306