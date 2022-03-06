落後24分大逆轉 T1台啤英熊險勝雲豹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊今天克服最多24分落後，李啟瑋決勝節飆進3記三分球，加上主控蔣淯安關鍵時刻接管戰局，率隊以115比113擊敗桃園雲豹，結束2連敗。

台啤英熊週末展開3連戰，考驗球隊體能，今天第3戰在主場天母體育館對戰桃園雲豹。

剛擺脫連敗陰霾的雲豹今天延續贏球氣勢，上半場團隊命中率45.1%、32籃板都優於對手，半場結束取得68比49領先。

雲豹第3節最多領先24分，而英熊憑藉著單節6記三分球吹起反攻號角，前3節結束追成只剩9分差。

雙方決勝節互飆外線，英熊李啟瑋單節3記三分球、一度率領英熊以108比104反超，而雲豹鄭瑋還以顏色，以110比108要回領先。

蔣淯安關鍵時刻挺身而出，連得6分，而雲豹不甘示弱，靠著洋將吉倫（John Gillon）上籃、鄭瑋2罰中1，追成只剩1分差，讀秒階段英熊朱億宗2罰中1、追加保險分，英熊最終就以2分差驚險收下勝利。

台啤英熊蔣淯安此役繳出25分、7籃板、13助攻，李啟瑋同樣進帳25分，單場8記三分球，改寫聯盟本土單場最多三分球紀錄。

台啤英熊總教練楊志豪接受媒體聯訪時稱讚蔣淯安、李啟瑋亮眼表現，他說：「啟瑋三分投射命中率、小安的節奏掌控能力，都是我們下半場勝利的關鍵，他們充分展現了球星的價值。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李啟瑋透露，中場大比數落後，進入休息室後總經理哈孝遠特別集合全體球員提振士氣，「很感謝球迷們一直為我們吶喊加油，讓我們更有信心能拿下勝利」。

無獨有偶，另一場比賽新北中信特攻同樣一度落後達20分，下半場展開逆襲，最終以91比90氣走高雄全家海神，特攻洋將馬龍（Marlon Johnson）表現全面，獨攬31分、13籃板、4助攻、3抄截，成為球隊逆轉勝關鍵。（編輯：張雅淨）1110306